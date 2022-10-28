حاسوب “فائق الذكاء” يتوقع طرفي المباراة النهائية في مونديال قطر المرتقب

2022/10/28 | 18:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقع كمبيوتر “فائق الذكاء”، أن تفوز الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي ببطولة كأس العالم التي ستقام في قطر خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

ووفقا لموقع “فور فور تو”، توقع أحد الحواسيب الفائقة الذكاء أن يواجه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعضهما بعضا في نهائي كأس العالم 2022، في العاصمة القطرية الدوحة، لافتًا إلى أن الفوز في النهاية سيكون لصالح الأرجنتين بركلات الترجيح.

التوقع جاء خلال بحث أجرته شركة “بي سي إيه ريسرش”، بعنوان “أهم التوقعات غير المهمة، الإصدار الثاني: كأس العالم لكرة القدم 2022.

واستندت “بي سي إيه ريسرش” في النتائج التي توصلت إليها، على إحصاءات اللاعبين من لعبة FIFA، بالإضافة إلى عينة من 192 مباراة في دور المجموعات و64 جولة خروج المغلوب تم لعبها خلال نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018.

وبالرغم من أن الأرجنتين تقع في المركز الرابع لدى وكلاء المراهنات في توقعاتهم للفوز بكأس العالم إلا أن البحث وضعها في المقدمة.

وعلقت “بي سي إيه سيرش”، قائلةً: “بعد الكثير من المداولات، نعتقد أنه عندما يتم قول وفعل كل شيء، فإن الأرجنتين وليونيل ميسي سيكونان من يرفع كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر”.

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