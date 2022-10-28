كمبيوتر عملاق يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر 2022.. والمتوج باللقب

2022/10/28 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

توقع جهاز حاسوب أن يجمع نهائي النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بين منتخبي الأرجنتين والبرتغال، يوم 18 ديسمبر المقبل، على استاد "لوسيل" في قطر.

ومن المقرر أن تستضيف قطر مباريات نهائيات بطولة كأس العالم ما بين يومي 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن شركة "BCA Research" الكندية، دراسة تنبأ فيها كمبيوتر عملاق بفوز منتخب الأرجنتين على نظيره البرتغالي، بركلات الترجيح، في نهائي مونديال قطر.واستند الحاسوب إلى إحصائيات اللاعبين من لعبة "FIFA" بالإضافة إلى عينة من 192 مباراة في دور المجموعات، و64 مباراة من مراحل خروج المغلوب، لُعبت خلال نهائيات كأس العالم بين 2006 و2018.وأشار البحث إلى أن إنجلترا ستصل للدور نصف النهائي بعد تصدر قائمة المجموعة الثانية، ستهزم السنغال في دور الـ16 والمكسيك في الدور ربع النهائي للبطولة، قبل أن تخسر أمام البرتغال بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، في تكرار لسيناريو كأس العالم 2006 حين ودع منتخب "الأسود الثلاثة" البطولة أمام "برازيليي أوروبا" أيضا.وتبدأ البرتغال غمار نهائيات كأس العالم من المجموعة الثامنة حيث تتنافس مع غانا، الأوروغواي وكوريا الجنوبية، في حين أن الأرجنتين تقع في المجموعة الثالثة بجانب كل من السعودية، المكسيك، وبولندا.ومن المرجح أن تكون بطولة كأس العالم "قطر 2022" آخر مونديال يشهد ظهور النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ كشف الأخير عن ذلك في تصريحات سابقة قبل أن يتراجع مؤخرا ويشير إلى أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد.في المقابل، مشاركة رونالدو في كأس العالم 2026 تعد أمرا غير وارد إذ سيبلغ حينها 41 عاما، بينما سيبلغ ميسي من العمر 39 عاما.

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