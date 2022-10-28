نداء للسوداني مع تسلم مهامه.. تأمينات كمركية مفقودة تفوق أموال

2022/10/28 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف القانوني المختص جمال الاسدي، اليوم الجمعة، عن تأمينات كمركية مفقودة تحتاج للتدقيق وارقامها تفوق "سرقة الضرائب".

وقال الاسدي في تدوينة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، إنه "قبل تسلم حكومة السيد محمد شياع رسمياً، ‏التأمينات الكمركية المفقودة والتي تحتاج التدقيق السريع تصل الى اكثر من 3800 مليار دينار (3.8 تريليون دينار) وهو مايفوق المبالغ المسروقة في التأمينات الضريبية".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام قبل ايام بقضية اختفاء 3.7 تريليون دينار من حساب الامانات الضريبية من حساب لهيئة الضرائب في مصرف الرافدين، فيما تم القاء القبض على المتهم الرئيسي في القضية نور زهير في مطار بغداد اثناء محاولته مغادرة البلاد على متن طائرة خاصة

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