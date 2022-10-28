2022/10/28 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الجمعة، على مقطع مصور يوضح إعترافات خلية ارهابية شارك أعضاءها باستهداف الأجهزة الأمنية في الأنبار.

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