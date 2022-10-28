في جلسة مجلس الوزراء الأولى.. السوداني يصدر عدة توجيهات

2022/10/28 | 18:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبر الشعب وتضحياته سيكون حاضراً أمامنا.

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