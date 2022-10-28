مساعد إنريكي يقترب من قيادة المنتخب الوطني

2022/10/28 | 18:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إقترب خيسوس كاساس، المدرب المساعد السابق للمدرب الإسباني لويس إنريكي، من قيادة المنتخب الوطني بكرة القدم.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “مساعد إنريكي خيسوس كاساس، قاب قوسين أو أدنى من تدريب المنتخب الوطني بعد الاتفاق شفهياً مع انحاد الكرة”.وبين أن “المدرب الإسباني الشاب مستعد للتواجد في بغداد وفي حال […]

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