2022/10/28 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يصادف الثامن والعشرون من أكتوبر اليوم العالمي للرسوم المتحركة، الذي بدأ الاحتفال به عام 2002.ولا تخلو ذاكرة أيّ منّا من العديد من الشخصيات والأعمال الكرتونية، التي رافقت فترة الطفولة، فالرسوم المتحركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في يومها العالمي..



الرسوم المتحركة وتأثيرها على الأطفال المركز الخبري الوطني.

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