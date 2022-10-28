قطر تستدعي سفير ألمانيا احتجاجًا على تصريحات فيزر حول استضافة كأس العالم

2022/10/28 | 19:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، عن استدعاء السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، على تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حول استضافة قطر لكأس العالم 2022.

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