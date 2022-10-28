عقوبات أميركية على مؤسسة إيرانية عرضت مكافأة مالية لاستهداف سلمان رشدي

2022/10/28 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، تسليطها عقوبات جديدة ضد مؤسسة "15 خرداد" الإيرانية، التي أصدرت مكافأة بملايين الدولارات لقتل الكاتب البريطاني- الأميركي، سلمان رشدي.

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