التعاقد مع شركة صينية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في البصرة

2022/10/28 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت النائب عن محافظة البصرة، زهرة البجاري، الجمعة ، عن قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، بتخويل محافظ البصرة اسعد العيداني بتوقيع عقد انشاء محطة تحلية المياه في المحافظة مع شركة شنغهاي الصينية

وقالت البجاري، في حوار اطلعت عليه “تقدم” ، ان “السوداني خول محافظ البصرة بتوقيع عقد مع شركة شنغهاي الصينية لتحلية المياه”.

وأشار ت الى ان ” العقد يتضمن بناء محطة كهرباء 3000 ميغا واط في محافظة البصرة”.

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