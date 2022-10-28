2022/10/28 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” قائمة المنتخب العراقي لمباريات (الاكوادور – كوستريكا – المكسيك) الودية .

وقد وجّهَ مدربُ المُنتخب الوطنيّ “راضي شنيشل” الدعوةَ لـ 34 لاعباً، وذلك تحضيراً لمواجهتي المكسيك والاكوادور اللتين ستقامان في التاسع والثاني عشر من شهر نوفمبر المُقبل.وضمت القائمةُ اللاعبين : محمد قاسم ، إبراهيم بايش، حمزة عدنان ، حسين جبار ، محمد علي عبود‌‎( القوة الجويّة ) ، جلال حسن ، أحمد عبد الحسين ، علاء عباس ، حسن عبد الكريم (الزوراء) ، كرار عامر ، مناف يونس ، سجاد جاسم ، أحمد زيروا كوكو، أحمد يحيى (الشرطة) ، علي فائز ، زيد تحسين ، حسن أحمد ، دلوڤان مهدي ( الطلبة ) ، شهاب رزاق ، أحمد شاكر مرواح ( الكرخ ) ، أيمن حسين ( المرخية القطري ) ، أمجد عطوان ( الشمال القطري ) ، حسين علي ( الصفاقسي التونسي ) ، زيدان إقبال ( مانشستر يونايتد الانكليزي ) ، الكسندر اوراها ( كوين بارك رينجرز الانكليزي ) ، علي الحمادي ( ويكمب الانكليزي ) ، هيران أحمد (ثون السويسري) ، ميرخاس دوسكي ( سلوفاكو التشيكي)، كيفن يعقوب ( ارهوس الدنماركي ) ، عمار محسن ( هلسنبوري السويدي) ، أمير العماري ( ميالبي السويدي ) ، الآي فاضل ( غوتمبيرغ السويدي ) ، مروان البازي ( دالكورد السويدي )، مهند جعاز (هامربي السويدي

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