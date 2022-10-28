2022/10/28 | 19:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامانة العامة تعلن افتتاح 81 مشروعاً ضمن صندوق إعمار محافظة ذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة العامة تعلن افتتاح 81 مشروعاً ضمن صندوق إعمار محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة العامة تعلن افتتاح 81 مشروعاً ضمن صندوق إعمار محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).