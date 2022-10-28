2022/10/28 | 19:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة اليوم بعد أن وسعت الصين، أكبر مستورد للخام، قيودها المرتبطة بجائحة كوفيد – 19، على الرغم من أن الخامين القياسيين يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يتراجع 1.8 ‭%‬ إلى 95.3 دولار مع توسيع الصين قيود كورونا المركز الخبري الوطني.

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