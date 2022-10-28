العتبة العلوية تسلم وجبة جديدة من الكتب المدرسية بعد طباعتها مجاناً لتربية النجف (صور)

2022/10/28 | 19:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة العلوية المطهرة، الجمعة،

تسليم الوجبة الثانية من الكتب

الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى

مديرية تربية النجف الأشرف بعد طباعتها

"مجاناً".

وذكرت العتبة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "

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