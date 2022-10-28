شاهد بالصور.. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاولى برئاسة السوداني ويصدر عدة قرارات

2022/10/28 | 19:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد

شياع السوداني، اليوم الجمعة، الجلسة

الإعتيادية الأولى لمجلس الوزراء،

واصدر عدة توجيهات أبرزها اختيار مديري

مكاتب الوزراء من كوادر الوزارة حصراً.

وقال مكتب السوداني

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