2022/10/28 | 19:47 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. السوداني يطلب في الجلسة الأولى للحكومة الذمم المالية للوزراء وتعيين مدراء من كادر الوزارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/28 | 19:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. السوداني يطلب في الجلسة الأولى للحكومة الذمم المالية للوزراء وتعيين مدراء من كادر الوزارات) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. السوداني يطلب في الجلسة الأولى للحكومة الذمم المالية للوزراء وتعيين مدراء من كادر الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).