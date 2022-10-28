Yuze ... حساب تجاري شامل

2022/10/28 | 19:53 - المصدر: Yuze

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك إنه من غير السهل فتح حساب مصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كثير من الدول .

وفي خلال العامين الماضيين، تغيّر مسار الكثير من الأعمال، ومعه تغيّرت احتياجات أسواق العمل، فلوحِظ نمواً كبيراً للشركات الناشئة، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتلبية لتلك الإحتياجات فقد قامت مجموعة من أبرز المختصين في الأسواق والخدمات المالية بتطوير تطبيق “Yuze” في سوق التكنولوجيا المالية حيث يقدم حلول مالية متقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ويملئ النقص الموجودفي هذا المجال.

يقدم تطبيق Yuze، من خلال حساب تجاري، باقة من المزايا والمنتجات المصممة خصيصاً لتناسب المستخدمين من أصحاب الشركات المتوسطة والناشئة، مثل: إرسال واستلام الأموال، إدارة النفقات وتتبع الأرباح.

قال ربيع صفير، المؤسس والمدير التنفيذي لتطبيق Yuze: "لقد خلق النمو المتسارع في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين بعض المتطلبات الخاصة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي جاء إطلاق تطبيق Yuze لتلبيتها من خلال إطلاق حلول مالية متقدمة".

وأضاف صفير: "نفخر بأننا رواد في دعم وزارة العمل في دولة الإمارات من خلال المساعدة في نظام حماية الأجور في عام 2009 عبر شركة C3 Card ودعم الأمن المالي والإسهام في ضم العمالة تحت تلك المبادرة المبتكرة".



ولفت بالقول: " لتلبيةاحتياجات السوق قمنا في Yuze بتطوير تطبيق سهل للاستخدام من قبل فئات الشركات الصغيرة و المتوسطة التي لا تمتلك حسابات مصرفية أو ليس لديها خبرة في التعامل مع البنوك.



ونحن ندرك أن فتح حساب مصرفي لتلك الشركات ليس بالأمر السهل، من هنا طورنا Yuze ليكون الهدف الرئيسي منه تقديم حلول تجارية بتكلفة ميسرة وغير عالية يمكنها أن تساعد الشركات الصغيرة والناشئة لتنجز أغلب، إن لم يكن كل، المتطلبات المالية لأعمالها التجارية وذلك من خلال تطبيق واحد سهل الاستخدام".

يتمثل الهدف من Yuze إلى محاذاة مع المبادرات الحكومية لدولة الإمارات في دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة وتشجيع رواد الأعمال المستقلين والتجارة الإلكترونية.



و تثبت الأبحاث أن الشمول المالي هو أداة أساسية في نجاح الأعمال الصغيرة والمتوسطة، يتمثل في دمج تلك الشريحة من المؤسسات والشركات ضمن الاقتصاد الوطني وتمكينها لعب دوراً مهماً في عمليات البناء والتطوير.

بدوره، قال ديلمورود يورنوف، رئيس مجلس إدارة Yuze: "عندما تستطيع التكنولوجيا المالية توفير التقنية المناسبة للشرائح المستهدفة وتصبح الحلول المالية متاحة بشكل أكبر للجميع، فإن نظام المدفوعات سيزدهر وينمو.



وفي هذا السياق، فإن Yuze تطبيق عملي ومبتكر يهدف إلى الشمول المالي عبر تقديم منتج رقمي يوفر بدوره تجربة استثنائية وشاملة للعملاء".

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق تطبيق Yuze سيجري في دولة الإمارات ، ولكن من المتوقع التوسع في النطاق الجغرافي للتطبيق ليشمل عدة دول في المستقبل.



القريب

نبذة عن Yuze

Yuze منصة رقمية مالية وليست مصرفاً، سهلة الاستخدام لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أصحاب الأعمال الحرة والتجارة الرقمية للمساعدة في إدارة الجانب المالي لأعمالهم بكفاءة وسهولة.

كما تهدف Yuze أيضًا إلى مساعدة المجتمع من خلال الدعم الفعّال للشركات الناشئة ورواد الأعمال، حتى يتمكنوا من اتخاذ خطواتهم الأولى نحو الاستقلال المالي.

Contact:

Yuze Digital Limited

Rabih Sfeir

contactus@yuzedigital.com

Tel: +9714 2669247

www.yuzedigital.com

##This يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير (

www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة.™

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (Yuze ... حساب تجاري شامل ) نشر أولاً على موقع (Yuze) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (Yuze ... حساب تجاري شامل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (Yuze).