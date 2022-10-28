2022/10/28 | 19:56 - المصدر: ببجي موبايل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ببجي موبايل تُعلن عن تعاونها مع أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي

ببجي موبايل تطلق تعاونها الجديد والبارز مع نجم كرة القدم العالمي لتمنح عشاقها تجربة لعب فريدة الشهر المقبل

بغداد، العراق، 27 أكتوبر 2022: يسرُّ ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، أحد أشهر ألعاب الجوال في العالم، أن تُعلن عن شراكتها الجديدة مع نجم كرة القدم ليونيل ميسي، أحد أبرز اللاعبين الأسطوريين في رياضة كرة القدم.

ستحتفل ببجي موبايل قريباً كجزء من تحديث إصدار 2.3 في نوفمبر، بمسيرة الأسطورة الرياضية الفريدة، حيث ستجلب النجم إلى أجهزة اللاعبين في جميع أنحاء العالم وستكون لعبة الباتل رويال الوحيدة التي تتعاون رسمياً مع ميسي.

قال ميسي: "لطالما كانت ألعاب الفيديو جزءاً كبيراً من حياتي، فأنا أجدها مفيدة للاسترخاء والاستمتاع بوقتي خارج أوقات التدريب وللتواصل مع زملائي وأصدقائي وعائلتي.



ولعبة ببجي موبايل ممتعة للغاية وأنا من ضمن ملايين المعجبين بها في جميع أنحاء العالم.



وأشعر بالفخر بتعاوننا وأرغب بدعوة جميع اللاعبين للانضمام إليّ في ببجي موبايل".

ومن جانبه قال فينسينت وانغ، رئيس قسم نشر لعبة ببجي موبايل لدى شركة تنسنت جيمز: "نحن محظوظون للغاية لانضمام نجم رياضي عالمي إلى ببجي موبايل.



ولأننا نعلم أنّ العديد من لاعبي ببجي موبايل هم من عشاق كرة القدم أيضاً، لا يسعنا الانتظار للاحتفال بهذه الرياضة في اللعبة ونشر أجواء الكرة بين جماهير اللعبة الجُدد".

يعتبر ميسي أحد أهم لاعبي كرة القدم، ويراه الكثيرون على نطاق واسع أنه أحد أعظم اللاعبين في العالم.



واستطاع أثناء لعبه مع بعض من أفضل الأندية في العالم وقيادته للمنتخب الأرجنتيني الحصول على العديد من الجوائز، بما في ذلك فوزه بلقب الكرة الذهبية سبع مرات والحذاء الذهبي الأوروبي ست مرات.



وهو معروف أيضاً بجهوده الخيرية في قضايا الأطفال العالمية مثل عمله مع اليونيسف.

سيقدم التعاون مجموعة فريدة من الأزياء داخل اللعبة وعناصر أخرى متاحة لفترة محدودة ستتيح للاعبين إظهار براعتهم الرياضية في ساحة المعركة.



وسيتم الكشف عن المزيد من المعلومات حول الشراكة قريباً، لذا ترقبوا المزيد من الأخبار.

تتوفر لعبة ببجي موبايل للتنزيل مجاناً عبر App Store وGoogle Play Store.

نبذة عن PUBG MOBILE

ترتكز لعبة PUBG MOBILE المخصصة للهواتف الجوالة على النسخة الأصلية المعروفة باسم PUBG: BATTLEGROUNDS والتي حققت ظاهرة عالمية واجتاحت عالم التسلية التفاعلية سنة 2017.



تبدأ اللعبة بهبوط ما يصل إلى 100 لاعب بالمظلات على جزيرة نائية للقتال في معركة تنتهي بانتصار بطل واحد.



ويتعين على اللاعبين البحث عن الأسلحة والمركبات والإمدادات وإلحاق الهزيمة بجميع اللاعبين ضمن ساحة معركة غنية على الصعيدين البصري والتكتيكي تجبر اللاعبين على التوجه إلى منطقة لعب تتقلص مساحتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة حسابات PUBG MOBILE الرسمية فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام وتيك توك.

نبذة عن ليونيل ميسي

يُعدّ ليونيل ميسي أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم ويحظى بتقدير كبير من قبل الملايين، حيث عمل كلاعب أساسي في أندية الفئة الممتازة مثل إف سي برشلونة وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى منصب كابتن المنتخب الأرجنتيني.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية، وهي واحدة من أعرق الجوائز في هذه الرياضة، محققاً رقماً قياسياً لسبع مرات، فضلاً عن الرقم القياسي الذي حققه أيضاً عند فوزه بستة أحذية ذهبية أوروبية.



وتشمل الجوائز التي حصل عليها عدداً من الأهداف التي حطمت الأرقام القياسية أثناء لعبه في العديد من الأندية والبطولات.

وإضافةً إلى إنجازاته الرياضية، يعمل ميسي سفيراً للنوايا الحسنة لدى اليونيسف منذ عام 2010 وأسس منظمته الخيرية الخاصة، مؤسسة ليو ميسي في عام 2007 لتزويد الأطفال المحرومين بإمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الرياضية.

يمكنكم متابعة ميسي على Instagram وFacebook وTeam Messi على Twitter، كما تستطيعون العثور على المزيد من المعلومات عبر messi.com.

للتواصل الإعلامي:

تسنيم التميمي

المديرة الأولى للعلاقات العامة – تينسنت / لڤل إنفنت

Tasneem@tencent.com

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