2022/10/28 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، افتتاح (81) مشروعاً ضمن صندوق إعمار محافظة ذي قار.

وذكرت الأمانة العامة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "إدارة صندوق إعمار محافظة ذي قار وملاكاتها الهندسية والفنية، تواصل متابعاتها الدورية وبإشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، لمراحل العمل للمشروعات المدرجة ضمن صندوق إعمار المحافظة".

واشارت الى ان "عدد المشروعات المستلمة بلغ (81) مشروعاً، من أصل (215) مشروعاً شملت مختلف القطاعات، فيما بلغ عدد التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى أكثر من 50% (105)، وجميعها مستمرة بالعمل من دون تلكؤ".

واوضحت ان "المشروعات المستلمة أدرجت ضمن قطاعات (البنى التحتية، وتأهيل وإكساء الطرق، ومحطات المياه والمعالجة، والرياضة والشباب، وتجهيز آليات) حيث افتتحت مؤخراً، مشروعات، محطة معالجة الرفع المشتركة لمياه الأمطار والصرف الصحي في ناحية المنار، ومشروع ماء الفهود بطاقة (200م3/ ساعة) وثلاث ساحات مثيلة لكرة القدم، إضافة إلى تجهيز مديرية بلدية الناصرية بالكابسات والمعدات الضرورية".

ولفتت إلى أن"أهم المشروعات المستمرة في الوقت الحالي، مشروع ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية سعة (17) ألف متفرج، ومشروع جسر الزيتون ، ومداخل مدينة الناصرية، إضافة إلى تلك الموزعة على جميع الوحدات الإدارية للمحافظة".

واكملت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان "الملاكات الهندسية والفنية في صندوق إعمار محافظة ذي قار، وكذلك فرع إدارة الصندوق في المحافظة، تواصل إجراء الزيارات الميدانية الدورية لمواقع المشروعات كافة، بمختلف الوحدات الإدارية ؛ من أجل متابعة مراحل العمل ونسب الإنجاز المتحققة، وحث الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة".

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