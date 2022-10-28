ائتلاف المالكي: بعض الدول أُجبرت على تأييد حكومة السوداني

2022/10/28 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، اليوم الجمعة، أن حكومة السوداني حصلت على تأييد خارجي وداخلي منذ الدقائق الأولى على نيلها الثقة.

وقال موات لـ(بغداد اليوم)، إن "الظروف والأزمات التي تعصف بالعالم اجبرت بعض الدول على تأييد الحكومة العراقية الجديدة كالولايات المتحدة الأمريكية، كما ان حكومة السوداني حصلت على دعم داخلي كبير من قبل الكتل السياسية".

وأضاف، أن "كتل إدارة الدولة داعمة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني حيث اعطته فسحة من الحرية من أجل تنفيذ المشروع الوزراي لخدمة البلاد".

ولاقت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترحيباً دولياً، حيث رحبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيران، بنيل الحكومة العراقية الجديدة ثقة البرلمان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، في بيان: "إنها ترحب بمنح مجلس النواب العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني".

وجدّدت "التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم العراق حكومة وشعبًا"، مشيرة إلى أن "الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الخطيرة التي تتطلب إجراءات حاسمة، وسيشمل ذلك معالجة الفساد الممنهج في العراق وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها وتقديم الخدمات المناسبة لجميع المواطنين".

وكانت السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانوسكي، أول مسؤول أجنبي يتقدم بالتهنئة لرئيس الوزراء العراقي الجديد.

وقالت عبر تويتر: "إن حكومة بلادها تتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز أهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه".

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