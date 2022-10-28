2022/10/28 | 20:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 88Hec_s47oc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف توزعت وزارات المكون السني؟ الشيخ ابراهيم الدليمي يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف توزعت وزارات المكون السني؟ الشيخ ابراهيم الدليمي يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).