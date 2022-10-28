"لمثل هكذا دول".. قطر تستدعي سفير ألمانيا بعد تصريحات "مستفزة"

2022/10/28 | 20:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة القطرية الجمعة أنّها استدعت سفير ألمانيا في الدوحة احتجاجا على تصريحات "غير مقبولة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري" أدلت بها وزيرة ألمانية بشأن نهائيات كأس العالم في كرة القدم التي تستضيفها الإمارة الخليجية في غضون ثلاثة أسابيع.

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