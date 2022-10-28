2022/10/28 | 20:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يسعى إيلون ماسك وهو يتسلم إدارة “تويتر” إلى استعادة مستخدمي التطبيق ممن كانت الإدارة السابقة حظرتهم.ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، تقريرا عن اليوم الأول الذي أمضاه ماسك في الشركة بعد أن قرر المضي في تنفيذ عقد شرائه لها، وتضمن إقالة الإدارة العليا للشركة.وعرضت الصحيفة كيف أن أول تغريدة بثها ماسك كانت […]

ظهرت المقالة بينهم ترامب..



ماسك يسعى لإعادة تغريد المحظورين من “تويتر” أولاً على ايرث نيوز.

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