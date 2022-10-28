2022/10/28 | 20:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: شارك الآلاف في تظاهرات أقيمت الجمعة في طهران وعدد من المدن...

ظهرت المقالة الآلاف يتظاهرون في إيران تنديدا بالاعتداء الإرهابي في شيراز أولاً على المسلة.

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