هطول متوقع للأمطار على طول خارطة العراق.. باستثناء محافظتين-عاجل

2022/10/28 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تساقط الامطار في المنطقتين الوسطى والشمالية خلال الاسبوع الحالي.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى من العراق ستشهد فرصا لتساقط الأمطار خلال هذا الأسبوع".واضاف، ان "معظم مناطق العراق ستشهد انخفاضا نسبيا لدرجات الحرارة بمستوى أقل من درجات الحرارة المسجلة خلال الأيام السابقة".

من جانبه توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، هطول زخات من الامطار الرعدية في بعض مدن جنوب البلاد والفرات الاوسط واجزاء من العاصمة بغداد وواسط والانبار خلال ساعات نهار وليل يوم السبت 29/10، مبينا ان "الهطول لايشمل البصرة واغلب مناطق ذي قار".

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