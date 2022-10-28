جهات تضلل الرأي العام لتغطية سرقة القرن

2022/10/28 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تستعد جهات متورطة بقضية "سرقة القرن" لإثارة أزمة جديدة لتحويل أنظار المواطنين عن سرقة الامانات الضريبية، حيث تتلخص هذه الأزمة بترهيب المواطن وتهديده بقوته اليومي.

وبحسب مصدر سياسي تحدث لـ(بغداد اليوم) فأن "محاولات تجري لترهيب المواطنين وتهديهم بقوتهم اليومي لخلق أزمة جديدة تشغل الرأي العام عن سرقة القرن"، مبينا ان المتورط بهذه الأزمة المرتقبة له علاقة مباشرة بسرقة القرن وضياع 2.5 مليار دولار من الامانات الضريبية".

واشار إلى أن "هذه العصابة ستدفع بوسائل اعلام وجيوش الكترونية لإثارة هذه الأزمة الجديدة لتشتيت الانظار عنها وعن فسادها من اجل تمرير المليارات المسروقة لخارج البلاد"، مبينا ان "ستراتيجية هذه العصابة تقوم على ضرب المجتمع وترهيبه عبر التلويح بضياع قوته اليومي، بالتزامن مع الازمة الاوكرانية والتي رفعت اسعار المواد الغذائية بشكل جنوني".

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