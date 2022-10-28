2022/10/28 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة ستفرض حظرا على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من 1 يناير 2023.وقالت الخارجية في بيانها: “اعتبارا من 1 يناير 2023، ستوقف بريطانيا جميع واردات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا توقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي مطلع العام المقبل المركز الخبري الوطني.

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