2022/10/28 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على مؤسسة إيرانية اتهمتها برصد مكافأة بملايين الدولارات لمن يقتل الروائي سلمان رشدي الذي تعرض لهجوم في محاضرة في أغسطس آب. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمريكا تفرض عقوبات على مؤسسة إيرانية لرصدها مكافأة لمن يقتل سلمان رشدي المركز الخبري الوطني.

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