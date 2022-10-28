وزير التربية يوضح بعد مقطع فيديو للاحتفال في صلاح الدين

2022/10/28 | 20:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد وزير التربية إبراهيم الجبوري، اليوم الجمعة، أن المقطع الذي نشر بعنوان الاحتفال بتسنمه حقيبة وزارة التربية لا تمثله ولا تعكس الطابع العلمي للوزارة وهي عبارة عن اجتهادات خاصة غير مقبولة.

وقال مكتب الجبوري في بيان صحفي ان “وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري يؤكد أن المقطع الذي نشر بعنوان الاحتفال بتسنمه حقيبة وزارة التربية، لا تمثله ولا تعكس الطابع العلمي للوزارة وهي عبارة عن اجتهادات خاصة غير مقبولة”.

ودعا المواطنين من أبناء محافظة صلاح الدين خاصة “للتعبير عن الفرح بالطرق الحضارية والوطنية المقبولة”.

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