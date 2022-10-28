الجبهة التركمانية: لا حلول مستدامة في كركوك دون توافق المكونات الثلاثة

2022/10/28 | 20:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت الجبهة التركمانية العراقية، الجمعة، أن لا حلول مستدامة في كركوك دون توافق المكونات الثلاثة.

وقال رئيس الجبهة، حسن توران، في تغريدة ، “واهم من يعتقد أن بامكانه إيجاد حلول سلمية مستدامة لكركوك دون توافق المكونات الثلاث”.

وأضاف توران، “وهذا ما أكده تقرير بعثة الامم المتحدة منذ سنوات”، مشيرا إلى أن “الاتفاقات التي تستثني مكون اساس لا تجدي نفعاً، وستثبت الأيام دقة رؤية التركمان”.

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