شاهد بالفيديو.. السوداني يباشر مهامه في القصر الحكومي.. ويصدر حزمة توجيهات | الحصاد الإخباري

2022/10/28 | 20:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EMvojfEb8FM

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