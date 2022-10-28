توب 5: هجوم على منزل بيلوسي.. وقطر تحتج رسميًا على تصريحات ألمانية

2022/10/28 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الهجوم على منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو وضرب زوجها بمطرقة، إلى وزارة الخارجية القطرية للسفير الألماني احتجاجًا على تصريحات وزيرة داخلية بلاده بشأن استضافة قطر لكأس العالم 2022...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من الشرق الأوسط والعالم.

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