2022/10/28 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الربط الكهربائي هل هو الحل ؟ – سامي الزبيدي وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال الكاظمي ورئيس الوزراء الأردني حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن ليزود العرق في بدايته بـ 150 ميغا واط من الكهرباء وبكلفة تقارب مائة وخمسون مليون دولار وقبل مشروع الربط هذا تم توقيع مشاريع أخرى للربط الكهربائي مع السعودية ومصر […]

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