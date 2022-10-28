2022/10/28 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيادة في الإيرادات من دون قانون موازنة – نوري حمدان إن الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط يخضع إلى العديد من المتغيرات، منها سياسية واقتصادية ومناخية، وأن أسعار النفط حتى مع انخفاضها فهي اعلى من الرقم المحدد في الموازنات المالية العامة، وهذا ما يبعد الاقتصاد عن الخطورة والتدهور.ومن المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية خلال العام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيادة في الإيرادات من دون قانون موازنة – نوري حمدان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيادة في الإيرادات من دون قانون موازنة – نوري حمدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).