2022/10/28 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديوان الرقابة المالية والأمانات الضريبية – احمد طلال البدري في ضوء السرقة التي طالت المال العام وتحديداً الامانات الضريبة من الهيئة العامة للضرائب ، فأن ان هذا الحادث يؤشر غياب الرقابة المالية السابقة والمعاصرة للصرف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، ذلك إن اختصاص الديوان في الرقابة يتحرك عند حصول الانفاق، وهو بذلك يفتقر […]

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