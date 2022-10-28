2022/10/28 | 21:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YxJA0-BQrSs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هو تأثير الشيخوخة على الجلد؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هو تأثير الشيخوخة على الجلد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).