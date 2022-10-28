نجل مسؤول حزبي في السليمانية يطلق النار على والد زوجته وسط الشارع

2022/10/28 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، تفاصيل جريمة مروعة نفذها شاب بحق والد زوجته في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "شاباً من اهالي محافظة السليمانية اقدم على إطلاق النار على والد زوجته فأصابه في شارع سالم ثم اصطحب أخت زوجته معه".

واضاف انه "تم نقل الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج"، لافتاً الى ان "اسباب الجريمة مرتبطة بمشاكل اجتماعية".

واوضح ان "مطلق النار هو نجل مسؤول كبير في الاتحاد الوطني الكردستاني".

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