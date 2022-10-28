لبنان وقبرص يتوصلان إلى

2022/10/28 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

توصلت المحادثات بن الوفدين اللبناني والقبرصي إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين البلدين، حسبما تبلغ الرئيس ميشال عون من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن عون تلقى اتصالا هاتفيا من بوصعب أبلغه فيه أنه "استكمالا للاجتماع الذي عقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، زار الوفد القبرصي وزير الأشغال علي حميه حيث عقد اجتماع بحضور أعضاء هيئة قطاع النفط وضباط من مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش، نوقشت فيه المسائل التي أثيرت في اجتماع بعبدا وتم التوصل إلى صيغة اتفقوا عليها لتنفيذها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم 6433 و اعتماد النقطة 23 جنوبا".

وقال بو صعب إن "الصيغة تعتمد شمالا خط الوسط بين لبنان وقبرص، على أن تحدد نقطة الالتقاء بعد أن يتفق عليها بين لبنان وسوريا".

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