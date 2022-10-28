حرس الحدود تلقي القبض على خمسة متسللين

2022/10/28 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مفارز حرس الحدود، اليوم الجمعة، القبض على خمسة متسللين.

وقالت القيادة في بيان صحفي “استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن الفوج الثاني/ اللواء التاسع عشر من القبض على خمسة متسللين من جنسية اجنبية حاولوا اجتياز الحدود”.

واضافت انه “تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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