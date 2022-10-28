رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن قرار عدم حضور قمة المناخ في مصر

2022/10/28 | 22:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، اعتبار أن عدم حضوره قمة المناخ العالمية COP27 التي تستضيفها مصر، يعكس "فشلا هائلا للقيادة"، كما ادعى حزب "العمال" المعارض، ودافع سوناك عن قراره وأرجعه إلى التركيز على "التحديات الداخلية".

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