2022/10/28 | 22:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اصدر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، الجمعة 10/28/2022، توضيحا بشأن مقطع...

ظهرت المقالة وزير التربية عن حفلة رمي الرصاص: اجتهادات غير مقبولة لاتمثلنا أولاً على المسلة.

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