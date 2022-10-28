نفاد صواريخ إسكندر يجبر روسيا على تكتيك جديد في أوكرانيا

2022/10/28 | 22:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا استنفدت "مخزونها الأساسي" من صواريخ إسكندر الباليستية ولم تعد تهاجم القواعد العسكرية الأوكرانية.

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