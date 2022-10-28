2022/10/28 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني من المقرر أن تشهد أجواء البلاد، تساقطاً للأمطار خلال الساعات المقبلة .وبحسب التوقعات الجوية، التي اطلقها صادق عطية اليوم الجمعة، فان “زخات من الأمطار الرعدية ستهطل في بعض مدن جنوب البلاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خريطة توضح مناطق هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة في العراق المركز الخبري الوطني.

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