2022/10/28 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الجمعة ، القبض على 5 متسللين حاولوا اجتياز الحدود العراقية-السورية وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/:انه “استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية وبناءً على معلومات استخبارية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 5 متسللين حاولوا اجتياز الحدود العراقية-السورية المركز الخبري الوطني.

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