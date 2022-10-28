تيار الحكيم يكشف أولويات حكومة السوداني.. ماذا عن فائض النفط؟

2022/10/28 | 22:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد تيار الحكمة اليوم الجمعة، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها محاربة الفساد، وتقديم المتورطين في هذا الملف إلى القضاء.وقال عضو الهيئة العامة للتيار عباس غدير، في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “الفساد يعد واحداً من الملفات المتراكمة التي أوجدتها الحكومات السابقة، حيث تفشى الفساد في جميع مفاصل الدولة”.وأضاف أن “رئيس […]

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