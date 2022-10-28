الدفاع التركية تعلن مقتل 5 عناصر من حزب العمال شمالي العراق

2022/10/28 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 عناصر من حزب العمال التركي شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن "العناصر تم تحييدهم في منطقة كارا ومنطقة عمليات المخلب القفل".

وأكدت الوزارة على "مواصلة مكافحة الإرهاب والإرهابيين بشكل حازم".

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