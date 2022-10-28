تكليف الفريق الركن سعد العلاق سكرتيراً للقائد العام للقوات المسلحة خلفاً للبياتي- عاجل

2022/10/28 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عززت تغريدة للنائبة عالية نصيف الانباء المتواردة عن تكليف الفريق الركن سعد العلاق سكرتيرا لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

ونشرت نصيف في تغريدتها التي اطلعت عليها (بغداد اليوم) صورة العلاق فيما كتبت تعليقا جاء فيه: "انصفك المنصف محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق".

وتداولت وسائل اعلام محلية من مصادر عديدة تعيين الفريق الركن سعد العلاق سكرتيرا للقائد العام للقوات المسلحة وذلك بعد اقالة سكرتير الكاظمي، الفريق الركن محمد البياتي.

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