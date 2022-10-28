2022/10/28 | 22:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: gMRH0BWIEnE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملف انتشار الألغام وعمليات رفعها يشكل اهم الملفات التي ستواجه حكومة السوداني في البصرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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