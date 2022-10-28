الكهرباء: ماضون بإتفاقاتنا مع الشركات وخططنا لا تتأثر بتغيير الوزير

2022/10/28 | 22:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد إعلام وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، المضي بالاتفاقات مع الشركات التي تم التعاقد معهما، مؤكداً في الوقت نفسه بان هذه الخطط لا تتأثر بتغيير الوزير.وقال مدير اعلام الوزارة احمد العبادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “جميع الاتفاقيات والتعاقدات مع الشركات المعنية بتطوير قطاع الكهرباء محكومة بحكومات مختلفة ولا تزال حتى الان الاتفاقيات ماضية والعمل موجود على الأرض”.

واضاف العبادي: “شراكاتنا مع هذه الشركات رصينة وواضحة وماضية وفقا للالتزامات وسقوف زمنية ومواصفة”، مشيراً إلى ان “الخطط التي تعمل بها وزارة الكهرباء هي خطة وزارة وليست خطة وزير معين”.

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