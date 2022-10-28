تحالف الفتح يوجه رسالة إلى الحكومة الجديدة بشأن 3 ملفات

2022/10/28 | 22:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، اليوم الجمعة، رسالة الى الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني بشأن 3 ملفات.

وقال الهلالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “عندما حظيت حكومة السوداني بثقة البرلمان العراقي يوم امس ووفق ما حصلت عليه من دعم دولي واقليمي منقطع النظير نجد انها امام تحديات كبيرة”.

واضاف، أنه “على الحكومة الجديدة ان تثبت للجميع انها على قدر كبير من المسؤولية فالمهمة ليست بالامر السهل وعليها ان تتعامل مع الملفات الثلاثة الداخلية والاقليمية والدولية بذات الأهمية”.

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